Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Lubsku ma już 55 lat. Była to okazja do spotkania pokoleń zarówno nauczycieli, terapeutów, rodziców oraz dzieci. Obchody rocznicy funkcjonowania placówki miały miejsce w sali widowiskowej Biblioteki-Centrum Kultury.

Po rozpoczynającej uroczystości mszy świętej barwnym korowodem uczestnicy wydarzenia w asyście miejskiej orkiestry przemaszerowali ulicami Lubska do miejsca akademii. Pięć i pół dekady to dla ośrodka wiele zmian, przeobrażeń i reorganizacji. Obecnie uczęszcza do niej ponad 160 podopiecznych. Jak mówią czują się tu jak w domu. Sami nauczyciele zaś podkreślają, że zależy im, aby dzieci miały właśnie takie cieple odczucia. – Można powiedzieć, że jesteśmy jedną wielką rodziną – mówią terapeuci: