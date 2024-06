W rzece na terenie gminy Sulechów zauważono ponownie śnięte ryby. Władze gminy podjęły w tej sprawie natychmiastowe działania.

– Dzięki czujności ludzi zostaliśmy szybko poinformowani o sprawie i mogliśmy jakkolwiek zadziałać – mówi Wojciech Sołtys, burmistrz gminy Sulechów:

Sprawą zajmuje się już Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

– My również monitorujemy sprawę na bieżąco – mówi Monika Michalak, inspektor w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego:

Osoby, które zauważą w Odrze śnięte ryby powinny zgłosić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze lub do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.