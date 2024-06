W gminie Świebodzin działa program wychodzenia z bezdomności. To kilka zadań, które mają ułatwić funkcjonowanie osobom w kryzysie bezdomności. Tacy ludzie mają do wyboru trzy placówki do których są skierowani.

– Staramy się ustalać jakie potrzeby ma dana osoba i wtedy określamy gdzie będzie przebywała – mówi dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie Monika Filińska:

Dodajmy, że z usług świebodzińskiej noclegowni w zeszłym roku przez całe 12 miesięcy skorzystało 27 osób. Przebywających w niej nieregularnie było natomiast około 80 osób.