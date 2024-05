Wyciek danych osobowych w starostwie powiatowym w Świebodzinie. O ataku hakerskim na instytucję informowaliśmy już wczoraj. Wtedy nie było wiadomo, czy przestępcy wykradli dane wrażliwe. Przypomnijmy, w połowie maja serwery starostwa powiatowego zostały zaatakowane cybernetycznie. Urzędnicy utracili całą bazę danych, która została zaszyfrowana.

– Nie dotarły do nas żadne żądania okupu za odszyfrowanie, więc trudno powiedzieć z czym mamy do czynienia – mówi starosta Zbigniew Szumski:

Jak zapewniają urzędnicy kopie zapasowe baz danych zostały wykonane na kilka godzin przed atakiem.

– Doszło do wysokiego naruszenia praw i wolności państwa danych osobowych, a udostępnienie danych może wpłynąć negatywnie na Państwa dobra osobiste oraz sytuację finansową – czytamy w komunikacie udostępnionym przez starostwo w Świebodzinie.

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO:

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia starostwo zaleca zachowanie ostrożności.

– uważną weryfikację korespondencji przychodzącej oraz niepodejmowanie żadnych działań bez uprzedniego sprawdzenia nadawcy przesyłki i podstawy wskazanych w tej korespondencji działań, przede wszystkim w zakresie działań finansowych oraz ochrony zdrowia,

– zachowanie ostrożności przy kontaktach z obcymi osobami – szczególnie w zakresie informacji o sytuacji finansowej i stanie zdrowia oraz zwrócenie uwagi na nieudzielanie takich informacji osobom obcym,

– założenie konta w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem za pomocą aplikacji dostępnej na stronie www.bik.pl/klienci-indywidualni/raport-bik;

– weryfikację możliwości nieuprawnionego posłużenia się danymi osobowymi do zaciągnięcia innych zobowiązań, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego raportu Krajowego Rejestru Długów, który zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych można pobrać bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Informację ustawową można pobrać składając wniosek osobiście w siedzibie Krajowego Rejestru Długów we Wrocławiu (51-214) przy ulicy Danuty Siedzikówny 12, przesyłając wniosek na adres biura lub poprzez założenie konta na portalu www.konsument.krd.pl ;

– zastrzeżenie numeru PESEL, które można dokonać w urzędzie miejskim lub internetowo, a szczegółowe informacje o niniejszym działaniu zawarte są na stronie internetowej: www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie.

Informujemy również, iż mają Państwo prawo skorzystać ze środków ochrony dóbr osobistych wskazanych w przepisach ustaw Kodeks Cywilny i Kodeks postępowania cywilnego, w szczególności wystąpić:

1) z żądaniem zaprzestania naruszeń poprzez żądanie dopełnienia czynności, potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,

2) z żądaniem wypłaty stosownego zadośćuczynienia lub zapłaty określonej kwoty na wskazany cel społeczny,

3) z żądaniem wypłaty stosownego odszkodowania, jeśli na skutek naruszenia doszło do wyrządzenia szkody majątkowej.

Jeśli dowiedzą się Państwo o wykorzystaniu Państwa danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, prosimy o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji.

W przypadku pytań, do Państwa dyspozycji pozostaje Pan Sławomir Kozieł, Inspektor Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, z którym można skontaktować się mailowo: iod@powiat.swiebodzin.pl.