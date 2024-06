Wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, zapowiedział, że zarówno on, jak i poseł Konfederacji Sławomir Mentzen planują start w prawyborach partyjnych przed wyborami prezydenckimi. “Założenie prawyborów polega na tym, że ma je wygrać najlepszy” – podkreślił Bosak w Polskim Radiu 24.

Bosak pytany w poniedziałek (10 czerwca) w Polskim Radiu 24, czy nie boi się, że to Grzegorz Braun – który zdobył w niedzielę mandat europosła – wygra prawybory partyjne przed wyborami prezydenckimi, powiedział, że o wyniku zdecydują wyborcy, a nie strach.

– Samo założenie prawyborów polega na tym, że ma je wygrać najlepszy. Wyborcy mają zdecydować. Strach nie dyktuje naszego działania

– zaznaczył Bosak.

Na pytanie o ambicje prezydenckie jego oraz Mentzena, Bosak powiedział, że obaj zadeklarowali już start w prawyborach prezydenckich w Konfederacji.

– Wszyscy wielokrotnie deklarowaliśmy start w prawyborach. I myślę, że to czyni te prawybory ciekawymi, że więcej niż jedna osoba chce wygrać

– podkreślił.

Wicemarszałek Sejmu skomentował także wynik Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których partia zdobyła 6 mandatów.

– Co 12. wyborca Trzeciej Drogi i co 30. wyborca Lewicy z wyborów parlamentarnych zagłosowali na nas. Przyciągnęliśmy więcej głosów wśród robotników niż Lewica, wprowadziliśmy i przyciągnęliśmy więcej kobiet niż Lewica. Cieszymy się z tych rzeczy. Jesteśmy partią numer jeden wśród młodych wyborców

– zauważył Bosak.

Polityk odniósł się także do informacji o potencjalnej koalicji Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłym Sejmie, za trzy lata. “PiS jest partią schodzącą ze sceny politycznej, ma przywództwo złożone z 70-latków, my mamy przywództwo złożone z 40-latków. My poprawiamy swoją pozycję konsekwentnie, natomiast oni ją tracą” – zauważył Bosak.

– Nie interesują nas koalicje z nimi ani z pozostałymi partiami z „bandy czworga”. Interesuje nas przekonanie do siebie ich wyborców

– oświadczył.