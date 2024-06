Jeden z uratowanych izraelskich zakładników ma polskie obywatelstwo – poinformował ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne.

„Jednym z zakładników uratowanych dzisiaj w Strefie Gazy przez izraelskie siły obronne jest Almog Meir Jan, obywatel Izraela i Polski” – napisał w mediach społecznościowych.

Na tę wiadomość zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Brawo, IDF” (izraelskie siły obronne) – napisał w odpowiedzi na wpis ambasadora. Wyraził także nadzieję na powrót wszystkich zakładników do domów oraz na sprawiedliwy pokój między Izraelem i Palestyną.

Izraelskiej armii udało się uwolnić czworo zakładników porwanych przez Hamas 7 października ubiegłego roku. Byli to uczestnicy festiwalu muzycznego.

Od porwań i ataków rozpoczął się atak Hamasu na Izrael, który doprowadził do niezakończonej jeszcze wojny. Uwolnieni to trzech mężczyzn i kobieta w wieku od 21 do 40 lat. Armia izraelska podaje, że ich stan zdrowia jest dobry.