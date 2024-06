Kontuzjowany Arkadiusz Milik oraz Jakub Kałuziński i Paweł Bochniewicz nie znaleźli się na liście 26 piłkarzy powołanych do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech – ogłosił o północy PZPN. O tej porze mijał termin wysłania ostatecznej kadry do UEFA.

Milik doznał groźnie wyglądającej kontuzji (prawdopodobnie kolana) już na początku piątkowego meczu towarzyskiego z Ukrainą w Warszawie, wygranego przez biało-czerwonych 3:1.

Wkrótce po tym spotkaniu, na krótkiej konferencji prasowej, trener Michał Probierz ogłosił, że napastnik Napoli na pewno nie wystąpi w Niemczech. Z powodu kontuzji stracił również poprzednie mistrzostwa Europy w 2021 roku.

O północy mijał termin zgłoszenia do UEFA ostatecznej kadry na Euro 2024. Z grona 29 zawodników Probierz musiał skreślić trzech, a właściwie dwóch, ponieważ o Miliku już wspomniał.

Początkowo selekcjoner zapowiedział, że na razie nie ogłosi tych nazwisk. Jak wytłumaczył, są wątpliwości zdrowotne w przypadku trzech zawodników i „musi skonsultować się ze sztabem medycznym”.

Lekarze mieli widocznie dla niego dobre informacje, ponieważ już o północy na stronie PZPN i na profilu X federacji pojawiły się nazwiska 26 piłkarzy zgłoszonych na mistrzostwa Europy.

Oprócz Milika zabrakło miejsca dla Jakuba Kałuzińskiego i Pawła Bochniewicza, co raczej nie jest wielkim zaskoczeniem.

21-letni Kałuziński, pomocnik tureckiego Antalyasporu, został bowiem powołany na zgrupowanie dodatkowo, ponieważ z drobną kontuzją zmagał się Bartosz Slisz. Pomocnik Atlanty United jest już zdrowy i trenuje z zespołem.

Natomiast Bochniewicz to 28-letni obrońca holenderskiego Heerenveen, który w reprezentacji rozegrał dopiero trzy mecze. Nie wystąpił w piątek z Ukrainą.

W sobotnie południe ma odbyć się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera.

Dwa dni później jego podopieczni zmierzą się towarzysko z Turcją, również na PGE Narodowym.

Rywalizację w grupie D Euro 2024 rozpoczną 16 czerwca od meczu z Holandią w Hamburgu, pięć dni później zagrają z Austrią w Berlinie, a 25 czerwca – z Francją w Dortmundzie.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

ME 2024 – sylwetki polskich piłkarzy zgłoszonych do turnieju

Najstarszy w kadrze – Kamil Grosicki, najmłodszy – Kacper Urbański, który dopiero w piątek zadebiutował w drużynie narodowej. Najwięcej występów i goli – kapitan Robert Lewandowski. Trzech piłkarzy z polskiej ekstraklasy. Tak w skrócie wygląda 26-osobowa reprezentacja na mistrzostwa Europy w Niemczech.

Sylwetki polskich piłkarzy powołanych przez Michała Probierza do szerokiej kadry na Euro 2024:

BRAMKARZE:

Marcin Bułka

ur. 4 października 1999 w Płocku

klub: OGC Nice

mecze w reprezentacji/gole – 1/0; debiut – 23.11.2023 (2:0 z Łotwą w Warszawie)

Łukasz Skorupski

ur. 5 maja 1991 w Zabrzu

klub: Bologna FC

mecze w reprezentacji/gole – 10/0; debiut – 14.12.2012 (4:1 z Macedonią Północną w Kundu

koło Antalyi)

uczestnik ME 2021 (przeniesionych z 2020 roku), MŚ 2022

Wojciech Szczęsny

ur. 18 kwietnia 1990 w Warszawie

klub: Juventus Turyn

mecze w reprezentacji/gole – 81/0; debiut – 18.11.2009 (1:0 z Kanadą w Bydgoszczy)

uczestnik ME 2012, ME 2016, MŚ 2018, ME 2021, MŚ 2022

OBROŃCY:

Jan Bednarek

ur. 12 kwietnia 1996 w Słupcy

klub: Southmapton FC

mecze w reprezentacji/gole – 56/1; debiut – 04.09.2017 (3:0 z Kazachstanem w Warszawie)

uczestnik MŚ 2018, ME 2021, MŚ 2022

Bartosz Bereszyński

ur. 12 lipca 1992 w Poznaniu

klub: Empoli FC

mecze w reprezentacji/gole – 55/0; debiut – 04.06.2013 (2:0 z Liechtensteinem w Krakowie)

uczestnik MŚ 2018, ME 2021, MŚ 2022

Paweł Dawidowicz

ur. 20 maja 1995 w Olsztynie

klub: Hellas Werona

mecze w reprezentacji/gole – 10/0; debiut – 17.11.2015 (3:1 z Czechami we Wrocławiu)

uczestnik ME 2021

Jakub Kiwior

ur. 15 lutego 2000 w Tychach

klub: Arsenal Londyn

mecze w reprezentacji/gole – 22/1; debiut – 11.06.2022 (2:2 z Holandią w Rotterdamie)

uczestnik MŚ 2022

Tymoteusz Puchacz

ur. 23 stycznia 1999 w Sulechowie

klub: FC Kaiserslautern

mecze w reprezentacji/gole – 14/0; debiut – 01.06.2021 (1:1 z Rosją we Wrocławiu)

uczestnik ME 2021

Bartosz Salamon

ur. 1 maja 1991 w Poznaniu

klub: Lech Poznań

mecze w reprezentacji/gole – 13/0; debiut – 26.03.2013 (5:0 z San Marino w Warszawie)

uczestnik ME 2016

Sebastian Walukiewicz

ur. 5 kwietnia 2000 w Gorzowie Wlkp.

klub: Empoli FC

mecze w reprezentacji/gole – 4/1; debiut – 07.10.2020 (5:1 z Finlandią w Gdańsku)

POMOCNICY

Przemysław Frankowski

ur. 12 kwietnia 1995 w Gdańsku

klub: RC Lens

mecze w reprezentacji/gole – 40/3; debiut – 23.03.2018 (0:1 z Nigerią we Wrocławiu)

uczestnik ME 2021, MŚ 2022

Kamil Grosicki

ur. 8 czerwca 1988 w Szczecinie

klub: Pogoń Szczecin

mecze w reprezentacji/gole – 93/17; debiut – 02.02.2008 (1:0 z Finlandią w Pafos; mecz

nieuznawany przez FIFA)

uczestnik ME 2012, ME 2016, MŚ 2018, MŚ 2022

Jakub Moder

ur. 7 kwietnia 1999 w Szczecinku

klub: Brighton&Hove Albion

mecze w reprezentacji/gole – 22/2; debiut – 04.09.2020 (0:1 z Holandią w Amsterdamie)

uczestnik ME 2021

Jakub Piotrowski

ur. 4 października 1997 w Toruniu

klub: Łudogorec Razgrad

mecze w reprezentacji/gole – 5/2; debiut – 12.10.2023 (2:0 z Wyspami Owczymi w Thorshavn)

Taras Romanczuk

ur. 14 listopada 1991 w Kowlu (Ukraina)

klub: Jagiellonia Białystok

mecze w reprezentacji/gole – 3/1; debiut – 27.03.2018 (3:2 z Koreą Południową w Chorzowie)

Michał Skóraś

ur. 15 lutego 2000 w Jastrzębiu-Zdroju

klub: Club Brugge

mecze w reprezentacji/gole – 8/1; debiut – 22.09.2022 (0:2 z Holandią w Warszawie)

uczestnik MŚ 2022

Bartosz Slisz

ur. 29 marca 1999 w Rybniku

klub: Atlanta United FC

mecze w reprezentacji/gole – 8/0; debiut – 05.09.2021 (7:1 z San Marino w Serravalle)

Damian Szymański

ur. 16 czerwca 1995 w Kraśniku

klub: AEK Ateny

mecze w reprezentacji/gole – 17/2; debiut – 07.09.2018 (1:1 z Włochami w Bolonii)

uczestnik MŚ 2022

Sebastian Szymański

ur. 10 maja 1999 w Białej Podlaskiej

klub: Fenerbahce Stambuł

mecze w reprezentacji/gole – 33/3; debiut – 09.09.2019 (0:0 z Austrią w Warszawie)

uczestnik MŚ 2022

Kacper Urbański

ur. 7 września 2004 w Gdańsku

klub: Bologna FC

mecze w reprezentacji/gole – 1/0

Nicola Zalewski

ur. 23 stycznia 2002 w Tivoli (Włochy)

klub: AS Roma

mecze w reprezentacji/gole – 17/0; debiut – 05.09.2021 (7:1 z San Marino w Serravalle)

uczestnik MŚ 2022

Piotr Zieliński

ur. 20 maja 1994 w Ząbkowicach Śląskich

klub: SSC Napoli

mecze w reprezentacji/gole – 89/12; debiut – 04.06.2013 (2:0 z Liechtensteinem w Krakowie)

uczestnik ME 2016, MŚ 2018, ME 2021, MŚ 2022

NAPASTNICY:

Adam Buksa

ur. 12 lipca 1996 w Krakowie

klub: Antalyaspor

mecze w reprezentacji/gole – 15/6; debiut – 02.09.2021 (4:1 z Albanią w Warszawie)

Robert Lewandowski

ur. 21 sierpnia 1988 w Warszawie

klub: FC Barcelona

mecze w reprezentacji/gole – 149/82; debiut – 10.09.2008 (2:0 z San Marino w Serravalle)

uczestnik ME 2012, ME 2016, MŚ 2018, ME 2021, MŚ 2022

Krzysztof Piątek

ur. 1 lipca 1995 w Dzierżoniowie

klub: Istanbul Basaksehir

mecze w reprezentacji/gole – 28/11; debiut – 11.09.2018 (1:1 z Irlandią we Wrocławiu)

uczestnik MŚ 2022

Karol Świderski

ur. 23 stycznia 1997 w Rawiczu

klub: Hellas Werona

mecze w reprezentacji/gole – 30/10; debiut – 28.03.2021 (3:0 z Andorą w Warszawie)

uczestnik ME 2021, MŚ 2022