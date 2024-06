„Wynik cieszy, ale najważniejsze mecze dopiero przed nami” – podsumował wygraną z Ukrainą 3:1 w towarzyskim spotkaniu w Warszawie Piotr Zieliński, który w piątek był kapitanem polskich piłkarzy i zdobył jednego gola.

– Ja nie jestem od wystawiania ocen, ale wygraliśmy 3:1 i powinno nas to cieszyć. Wiemy jednak, że to kolejny sparing, a najważniejsze mecze są dopiero przed nami

– powiedział Zieliński przed kamerami TVP.

Jak przyznał, był głodny gry, bo przez ostatnie półtora miesiąca leczył kontuzję.

– Cieszę się, że to dobrze wyglądało. Fajny wynik, ale wiemy, że jest jeszcze na pewno coś do poprawy, żeby było jeszcze lepiej

– zaznaczył.

Chwalił polski zespół za grę pressingiem, ale zwrócił uwagę, że Ukraińcy też stworzyli sobie kilka groźnych sytuacji, z których jedną wykorzystali.

O swoim golu powiedział, że padł on po „centrostrzale”.

– Widziałem, że Sebastian Szymański robi ruch w pole karne i chciałem go poszukać. To są ciężkie piłki dla bramkarzy i fajnie, że wpadła. Mamy świetnych wykonawców, czy to prawą, czy to lewą nogą