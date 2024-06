Jak poinformowało MON, żołnierze przebywają na wolności, postawiono im zarzuty z art. 231 kodeksu karnego, który za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przewiduje karę do trzech lat więzienia, w związku z art. 160 kk mówiącym o działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego przez funkcjonariusza publicznego, który przekracza uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków. Ten czyn także jest zagrożony karą do trzech lat pozbawienia wolności. Prokurator zawiesił żołnierzy w czynnościach służbowych do 27 czerwca i oddał pod dozór przełożonego.

– Dochodzimy do sytuacji, którą – jak każdą – trzeba wyjaśnić” – powiedział Kosiniak-Kamysz. Podkreślił przy tym, że tylko w maju w systemie alarmowym broń została użyta przez polskich żołnierzy ok. 700 razy. „Jeżeli ktokolwiek z dowódców analizuje później i ma jakieś wątpliwości, to też jest zobowiązany do podjęcia określonych działań i tak się stało w tym wypadku

– Dziś kluczową sprawą jest, by te poprawki dotyczące wykorzystania broni, środków przymusu bezpośredniego i uzbrojenia WP dotyczyły sytuacji, w których dochodzi do bezpośredniego zamachu na życie i zdrowie żołnierzy, zamachu bezpośredniego na infrastrukturę i urządzenia ważne z punktu widzenia sił zbrojnych. Gdy dochodzi do zagrożenia instalacji wojskowych, kwestie użycia broni, gdy dochodzi do pościgu lub niepodporządkowania się wezwaniom do porzucenia broni przez osoby nielegalnie przekraczające granice. Te warunki były uregulowane w projekcie w 2023 r., a dziś zostaną wniesione przez ministra obrony narodowej po pierwszym czytaniu, albo przez inicjatora projektu. Natomiast dużo lepszym ruchem będzie, jeśli będzie to wspólne działanie strony rządowej i Zwierzchnika Sił Zbrojnych z inicjatywy Zwierzchnika Ził Zbrojonych

Siewiera podczas briefingu w Warszawie, przed wylotem prezydenta Andrzeja Dudy do Normandii, zaznaczył, że do tej bulwersującej sytuacji doszło ze względu na „brak właściwego oprzyrządowania Wojska Polskiego w zakresie przepisów”. Zwrócił uwagę, że odpowiednie rozwiązania były proponowane w projekcie ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, wniesionej przez prezydenta do Sejmu po raz pierwszy w sierpniu 2023 r. i ponownie w nowej kadencji Sejmu.

8. Kolarski: Solidarni z żołnierzami; każdy kto dzisiaj ma Polskę w sercu podpisuje się po tym zdaniem

Solidarni z żołnierzami; każdy kto dzisiaj ma Polskę w sercu podpisuje się po tym zdaniem – powiedział w czwartek (6 czerwca) minister w KPRP Wojciech Kolarski odnosząc się do zatrzymania żołnierzy za strzały ostrzegawcze na polsko-białoruskiej granicy.

W czwartek (6 czerwca) na konferencji prasowej w Poznaniu odniósł się do tych doniesień minister w KPRP Wojciech Kolarski, lider listy PiS do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce.

– Jako Polak, jako kandydat do PE, mogą powiedzieć tylko jedno zdanie: solidarni z żołnierzami. Każdy kto dzisiaj ma Polskę w sercu podpisuje się po tym zdaniem

– powiedział.

Minister zapytany, czy wie, kiedy prezydent RP Andrzej Duda dowiedział się o tych zatrzymaniach, powiedział, że nie ma takiej wiedzy.

– Natomiast mam wrażanie, że rządzący – przynajmniej takie są informacje od np. wiceministra obrony, on wręcz powiedział, że dowiedział się o tym z artykułu prasowego – to świadczy o tym, że naprawdę ta władza jest sprawowana przez ludzi pozbawionych kompetencji i profesjonalizmu. Jakość sprawowanej władzy jest dramatycznie niska

– powiedział.

Do sprawy odniósł się także obecny na konferencji prasowej poseł Szymon Szynkowski vel Sęk. Zaznaczył, że „jako były członek rządu (minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy – PAP) mogę powiedzieć, że te spontaniczne, nagłe reakcje dążące do wyjaśnienia tej sprawy są o tyle zadziwiające – choć to dobrze oczywiście, że jest jakaś reakcja – ale jest to o tyle zadziwiające i wydaje się związane niestety czysto z kampanią wyborczą, że na biurka najważniejszych osób w państwie trafiają regularnie raporty co do tego, co dzieje się na granicy wschodniej. Wtedy również, kiedy mają tam miejsce sytuacje kryzysowe”.

Szynkowski vel Sęk podkreślił, że „nie jest więc możliwe, aby przynajmniej ci ministrowie za to odpowiedzialni nie wiedzieli o tym, jakie sytuacje miały miejsce, włącznie z aresztowaniem żołnierzy Wojska Polskiego w kwietniu – to już przecież dwa miesiące temu”.

– Ta wiedza być musiała, reakcja jest zdecydowanie spóźniona i podyktowana artykułami medialnymi. Rzecz jest rzeczywiście bulwersująca i wymagająca natychmiastowych wyjaśnień i też zdecydowanych przeprosin. Podzielam też solidarność, którą wyraził minister Wojciech Kolarski, solidarność z mundurem, z polskimi żołnierzami

– powiedział Szynkowski vel Sęk.