W ostatnich dniach na granicy polsko-białoruskiej nasiliły się agresywne działania migrantów względem pograniczników. Sytuacja jest na tyle poważna, że do prowokacji wykorzystywane są potłuczone butelki, noże czy sporych rozmiarów kije. To właśnie jednym z tych narzędzi przed kilkoma dniami raniony był polski żołnierz. Co chce osiągnąć Rosja wysyłając migrantów na granicę i jak się przed tym bronić ?

Pyta Krzysztof Baług

