Wczoraj przekazywaliśmy gorące życzenia. Dziś porozmawiamy o roli Matki w naszym społeczeństwie. Według wielu definicji Matka to najważniejsza osoba w życiu każdego człowieka, szczególnie dziecka. Rola matki opiera się na miłości i zaufaniu, a jej obecność służy budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości malucha. Jak współcześnie wygląda podział obowiązków między rodzicami, związanych z opieką nad dzieckiem? Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, postrzeganie roli matki bardzo się zmieniło, głównie dzięki temu, że kobiety – matki wyszły poza strefę rodziny i zaczęły być aktywne zawodowo. Dziś nie wstydzą się mówić o swoich potrzebach. Minęły już czasy, kiedy to do wielu zadań domowych kobiety angażowały dzieci i było to absolutną normą. Jednym z głównych wyzwań jest dziś rozwijanie pasji u dziecka. Jaka jest współczesna mama? Z jakimi współczesnymi problemami musi się na co dzień borykać?

