Zgasła ostatnia iskierka nadziei AstroEnergy Warty Gorzów Wlkp. na utrzymanie się w III lidze.

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN przyznała licencje grającym w II lidze Radunii Stężyca, Olimpii Elbląg i Skrze Częstochowa co definitywnie pozbawia gorzowską drużynę szans na utrzymanie się w III lidze. Gdyby licencji nie otrzymały Radunia i Olimpia, to wówczas w II lidze utrzymałby się zespół z Częstochowy, a co za tym idzie z grupy 3 III ligi spadałyby 3 a nie 4 drużyny.