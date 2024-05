Od 29 kwietnia na opolskim odcinku Kanału Gliwickiego wyłowiono prawie półtorej tony martwych ryb – poinformowało we wtorek PAP (7 maja) biuro prasowe wojewody opolskiego. Dodano, że służby wojewody prowadzą monitoring wód m.in. pod kątem zakwitu złotej algi.

Jak przekazało biuro prasowe wojewody opolskiego, pierwsze informacje o śnięciu ryb na opolskim odcinku Kanału Gliwickiego wpłynęły do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 29 kwietnia. Tego dnia pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odłowili z sekcji 0, I i II Kanału Gliwickiego ok. 80 kg śniętych ryb (głównie płocie, karasie i leszcze). Do poniedziałku odłowiono łącznie 1454 kg śniętych ryb.

– Zgodnie z Procedurą monitorowania interwencyjnego Prymnesium parvum „złotej algi” opracowaną przez GIOŚ, na Kanale Gliwickim w m. Kędzierzyn – Koźle obowiązuje I stopień zagrożenia, który skutkuje zwiększeniem częstotliwości badań do dwóch razy w tygodniu. Na dzień 07.05.2024 r. nie ma planów ograniczania korzystania z wód Kanału Gliwickiego, Odry i jej starorzeczy, a w szczególności starorzecza w Januszkowicach. Działania w tym zakresie mogą jednak ulec zmianie wraz z ewentualnym rozwojem sytuacji

– napisał w odpowiedzi na pytania PAP Jarosław Draguć, p.o dyrektora biura wojewody.

Draguć zapewnił, że monitorowanie stanu jakości wód, w tym Kanału Gliwickiego, realizowane jest na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

– Opolski WIOŚ prowadzi działania zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie wydanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pt. Program „Czysta Odra” określonymi w Katalogu rekomendacji i działań kryzysowych w zakresie przeciwdziałania toksycznym zakwitom „złotej algi” oraz w Procedurze monitorowania interwencyjnego Prymnesium parvum „złotej algi” wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W związku z zaistniałą sytuacją (…) uruchomiono procedurę powiadamiania w ramach Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo – Alarmowego dla Odry. Informacje o śnięciu ryb zostały przekazane do Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz Międzynarodowych Głównych Central Ostrzegawczych w Ostravie (Czechy) oraz Katowicach i Wrocławiu. Wstępne wyniki badań wody przeprowadzone przez pracowników WIOŚ w Opolu wykazały podwyższone wartości pH, tlenu rozpuszczonego i przewodności, co może świadczyć o zakwicie glonów, w tym złotej algi

– wyjaśnia Draguć.

Urząd poinformował, że w okolicach byłej stoczni na starorzeczu Odry w Januszkowicach zamontowano specjalną siatkę uniemożliwiającą migrację ryb.

– W przypadku wystąpienia śnięcia ryb podejmowane są natychmiastowe działania w celu ich odłowienia i zapobieżenia zagrożeniu epidemiologicznemu

– zapewnił Draguć.