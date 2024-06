Piana na strumyku w Raculi i śnięte ryby w Odrze – w poniedziałek, chwilę po 14:00 w obu tych sprawach ukaże się reportaż Bartosza Schaefera w ramach Studia Reporterów „Kukułcza 1”

Nieznanego pochodzenia piana w raculskim cieku to sprawa, która ciągnie się od kilku lat. Przez strumyk na posesji pani Renaty raz na jakiś czas pojawia się sporo piany oraz nieciekawy zapach. Jak się okazuje, badania nie wykazują zanieczyszczenia.

Podczas tworzenia tego materiału udało nam się dowiedzieć, że w największej rzece w regionie, czyli Odrze znów pojawiają się śnięte ryby. A sprawcą zamieszania są znów te same złote algi, które doprowadziły do katastrofy ekologicznej w 2022 roku.

Więcej na ten temat w poniedziałkowym materiale.