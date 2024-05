Marszałek Hołownia powiedział, że „dziś potrzebujemy nie tylko pięknych słów, ale wspólnej konkretnej roboty – projektów, zadań, które będą zszywać nas jako społeczną i narodową wspólnotę”.

Dalsza część tekstu pod tweetem

– wymieniał marszałek Sejmu.

Jak podkreślił w orędziu „różnice między nami nie znikną, ale jeśli skupimy się na wspólnych celach, może się okazać, że stają się szansą, dla Polski i dla nas, bo pozwalają stać się lepszymi, bardziej wrażliwymi ludźmi”.

– mówił marszałek Hołownia.

– powiedział.

Jednocześnie marszałek Sejmu zapowiedział, że „od tegorocznego Dnia Flagi Państwowej co miesiąc flaga opuszczająca dach parlamentu będzie przekazywana jednostce wojskowej, straży pożarnej, ratowniczej, policji”.

– Tak, by ludzie służby czuli na co dzień, że są w samym sercu naszej republiki. A my, posłanki i posłowie, żebyśmy pamiętali, że wszystko, co zrobimy – musi być służbą ludziom, nie partiom, karierom czy ideologiom