Zaapelował, by otrzymane w czwartek biało-czerwone flagi umacniały, gromadziły i dawały siłę do codziennej działalności tak, jak w czasach średniowiecznych „sztandar gromadził rycerzy i porządkował szyki”.

– Chcemy być obecni gospodarczo, turystycznie, chcemy być obecni na różnych polach działalności – sportowej, społecznej. Dziękuję, że tam, gdzie przybywamy z naszymi misjami choćby gospodarczymi, zawsze jesteście państwo i zawsze nas wspieracie. Zawsze jesteście otwarci na współpracę z ojczyzną po to także, by wspierać polskie firmy, które do waszych krajów przybywają

Prezydent podkreślił, że byli także ci, którzy „mieli w sercu wolną, suwerenną, niepodległą Polskę i wierzyli w to, że ona musi wrócić, z premedytacją te symbole przechowywali i eksponowali po to, by były obecne na 3 maja”. Podziękował tym wszystkim, którzy „przechowali pamięć o Polsce, bardzo często przez pokolenia”.

– Dziękuję wszystkim, którzy są tutaj obecni po to, by uczcić ten bardzo ważny dzień, podwójnego święta – święta barw narodowych, Dnia Flagi RP i Dnia Polaków za Granicą i Polonii. Ten związek między nimi właśnie, między barwami Rzeczypospolitej a Polakami na całym świecie jest związkiem nierozerwalnym

2. Marszałek Sejmu: kiedy mamy flagę, to mamy siebie nawzajem

Hołownia w czwartek w rozmowie w TVP powiedział, że flaga powinna być czymś co łączy wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów politycznych i tego co nas dzieli. Stojąc obok budynku Sejmu podkreślił, że Flaga RP jest „szalenie ważna, ona zwieńcza wszystko to, co w tych budynkach powinno się dziać”.

– Te czasy flagi, bo jestem absolutnie przekonany, że teraz idzie czas flagi, pokazują, że jak mamy flagę to mamy siebie, nawzajem. Flaga była po to, żeby ludzie gromadzili się wokół (…) dzisiaj tego bycia ze sobą bardzo nam trzeba

– powiedział Hołownia.

Marszałek Sejmu zapowiedział też nową akcję przekazywania dalej flagi, która wywieszana jest w centralnym punkcie Sejmu, nad kopułą sali plenarnej.

– Ona ma być zwieńczeniem tego wszystkiego, co jest naszą pracą na rzecz ojczyzny. To jest serce republiki. Chcemy, żeby ta flaga co miesiąc trafiała do ludzi, którzy służą innym w Polsce czyli do jednostek wojskowych, ratowniczych, harcerzy, wszystkich tych, którzy służą, są ludźmi służby, żeby oni czuli, że są w sercu republiki, naszego państwa – powiedział.

Hołownia wyraził nadzieję, że zainicjowana przez niego akcja stanie się tradycją kontynuowaną przez jego następców.