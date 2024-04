Grupa Polcontrol AZS UZ zajęła trzecie miejsce w turnieju półfinałowym o baraż do II ligi siatkarek w Zielonej Górze.

W ostatnim meczu akademiczki pokonały PV Volley Krapkowice 3:0 kontrolując przebieg wydarzeń w każdym z setów. Pierwszego zespół trenera Jakuba Czarneckiego wygrał do 17, a dwa kolejne do 16 i 16. Wygrana pozwoliła zielonogórzankom zająć trzecie miejsce w turnieju, a awans do finału barażu uzyskały zespoły Płomienia Sosnowiec i Sobieskiego Oława. W bezpośrednim spotkaniu obu ekip Płomień wygrał 3:0.