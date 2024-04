W Żaganiu trwa największa powiatowa inwestycja. To budowa 4 mostów i drogi prowadzącej do granic województwa. Koszt zadania to niemal 100 milionów złotych. Prace realizowane są z dofinansowaniem.

Konstrukcje mostowe powstają w dwóch lokalizacjach. – Dwa mosty budujemy właśnie przy ulicy Żelaznej, a kolejne dwa to rejon w Trzebowa. Obecnie prowadzimy prace związane z dojazdami do obiektów – mówi Artur Ślęzak z firmy wykonującej prace:

– Równolegle wykonujemy roboty na obu odcinkach. Wszystko zgrywamy w czasie tak, aby jak najszybciej udrożnić obiekty – zaznacza wykonawca:

Prace mają zakończyć się we wrześniu tego roku.