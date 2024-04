Powiat żagański otrzymał dofinansowanie do remontu sali sportowej kolejnej z podległych placówek oświatowych. Na prace w obiekcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących środki zewnętrzne stanowią połowę wartości inwestycji.

Budynek szkoły objęty jest nadzorem konserwatorskim. – To piękny, ale już wymagający prac obiekt. Na to na razie musimy poczekać, ale cieszy nas to, że sala, gdzie ćwiczą nasi uczniowie zostanie odnowiona – mówi dyrektorka szkoły Anna Król:

– Zadanie przewiduje remont środka, ale również będzie nowe wyposażenie – zaznacza dyrektorka placówki:

Dodajmy, że szacunkowy koszt inwestycji to kwota około 350 tysięcy złotych.