Piłkarze ręczni Budimex Stali Gorzów Wlkp. przegrali przed własną publicznością z AKPR AZS AWF Biała Podlaska 27:34 (10:14) w meczu 28 kolejki spotkań Ligi Centralnej.

Na początku spotkania gospodarze znakomicie wykorzystywali swoich skrzydłowych, którzy co chwilę trafiali do bramki rywali i w 18 minucie stalowcy prowadzili 10:7. Niestety, seria błędów i niewykorzystanych sytuacji sprawiła, że już do końca pierwszej połowy miejscowi nie zdobyli żadnej bramki zaś rywale 7 razy pokonywali gorzowskich bramkarzy.

W drugiej połowie goście nie zwalniali tempa i na jedną bramkę zdobytą przez miejscowych odpowiadali dwiema. Dopiero po ok. 15 minutach miejscowi jakby się obudzili jednak na odrobienie strat było już za późno.