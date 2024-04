Wojskowe Centrum Rekrutacji w Żaganiu prowadzi nabór w szeregi wojska. Instytucja zachęca do wyboru jednej z dróg, aby zostać żołnierzem zawodowym. Kuszą zarobki oraz ciekawa służba.

Żagańskie centrum w wyznaczone do kilkunastu chętnych do wstąpienia do armii. – Naszą rolą jest przedstawienie wyboru dojścia do rozpoczęcia kariery wojskowej. Oczywiście należy spełnić kilka istotnych wymogów – mówi podporucznik Tomasz Kowalski:

Sami zainteresowani podkreślają, że w rejonie Żagania służba w wojsku daje wiele możliwości. – To oczywiście prestiż, ale i godne warunki życia, jakie zapewnia armia – podkreślają kandydaci:

Więcej szczegółów dotyczących służby w wojsku znaleźć można na stronie internetowej Wojskowego Centrum Rekrutacji.