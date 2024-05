Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, europoseł Joachim Brudziński i były premier Włodzimierz Cimoszewicz – to m.in. oni otwierają listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 13, obejmującym woj. zachodniopomorskie i lubuskie.

W okręgu nr 13 w wyborach do PE zarejestrowano pięć komitetów: KKW Koalicja Obywatelska, KKW Lewica, KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz KW Prawo i Sprawiedliwość.

„Jedynką” Lewicy jest były premier Włodzimierz Cimoszewicz, który w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku startował z Warszawy. Otwierał wówczas listę Koalicji Europejskiej (SLD, PO, PSL, Nowoczesna i Zieloni) w okręgu nr 4 i, zdobywając ponad 200 tys. głosów, uzyskał mandat europosła.

Wówczas „jedynką” listy Koalicji Europejskiej w woj. zachodniopomorskim i lubuskim był prof. Bogusław Liberadzki, który mandat europosła ma nieprzerwanie od 2004 r. W tegorocznych wyborach nie zdecydował się jednak kandydować. Poza Liberadzkim, w ostatnich wyborach do PE w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim mandaty uzyskali: Joachim Brudziński i Elżbieta Rafalska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Arłukowicz z Koalicji Europejskiej.

Najwięcej głosów w okręgu – 239 893 – otrzymał wówczas były minister zdrowia, poseł KO Bartosz Arłukowicz, który wtedy był „dwójką” na liście Koalicji Europejskiej. Drugi wynik – 185 168 głosów – uzyskał były minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński (PiS). Obaj w najbliższych wyborach będą starali się o reelekcję.

W wyborach parlamentarnych w ub. r. Bartosz Arłukowicz wystartował do Sejmu jako lider listy KKW KO w okręgu koszalińskim nr 40 (Zachodniopomorskie). Zdobył mandat posła, uzyskując 67 325 głosów (20,90 proc.).

– Musiałem włączyć się w odbijanie Polski z rąk PiS, a kiedy to wszystko się udało, wracam do pracy w Brukseli

– powiedział Arłukowicz w ubiegłym tygodniu, gdy ogłoszono jego start w czerwcowych wyborach do PE.

Listę PiS w okręgu nr 13 otwiera wiceprezes PiS, europoseł Joachim Brudziński, który w ostatnich wyborach do PE otrzymał ponad 185 tysięcy głosów.

Z kolei „jedynką” Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość jest Magdalena Sosnowska – ekonomistka, od 20 lat związana z branżą morską. Sosnowska jest członkiem Ruchu Narodowego. W 2023 r. kandydowała w wyborach parlamentarnych z okręgu nr 41. Zdobyła wówczas 3 977 głosów, nie uzyskując mandatu poselskiego. W kwietniu br., również bez powodzenia, kandydowała do Rady Miasta Szczecin. Sosnowska jest jedyną kobietą w okręgu nr 13 startującą do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca na liście.

Listę Trzeciej Drogi otwiera natomiast wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. „Jest dobrym duchem Trzeciej Drogi, łączącym Polskę 2050 i PSL. Jest odpowiedzialny za ten projekt i w imię tej odpowiedzialności stał się kandydatem na europosła w województwie zachodniopomorskim, w województwie lubuskim” – mówił o Kamińskim, prezentując listy do PE, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, Kamiński ma być odpowiedzialny za to, by „Trzecia Droga dojechała do Europy”.

Wicemarszałek Senatu był posłem do PE V, VI i VII kadencji.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.