W śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości trwają analizy ws. wniosków o uchylenie immunitetów parlamentarnych – powiedział w czwartek (28 marca) szef PK Dariusz Korneluk. Jak zapewnił, plan śledztwa „obejmuje bardzo szeroki wachlarz czynności”.

Szef PK był pytany w TVN24 o ewentualne dalsze wnioski prokuratury o areszt osób zatrzymanych w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował trzymiesięczny areszt dla trojga zatrzymanych w tej sprawie.

– mówił Korneluk.

Pytany o ewentualne uchylenie immunitetu b. szefowi MS Zbigniewowi Ziobrze szef PK odpowiedział, że decyzja w sprawie „uchylenia jakiegokolwiek immunitetu, bo nie możemy tutaj mówić o prawdopodobnie jednym immunitecie, to będzie decyzja prokuratorów-referentów”.

– powtórzył.

Szef PK zapewnił też, że nie czyta akt w tej sprawie.

– Czytają prokuratorzy-referenci. Nie nakazuję, nie wskazuję im kierunków prowadzenia, komu stawiać zarzuty, nie formułuję zarzutów. Nawet powiem szczerze, wiem jakie są i wiem jakie są planowane czynności, ale to jest inicjatywa wyłącznie prokuratorów-referentów. To oni będą podejmowali decyzję, jaki zarzut przedstawić i komu

– zapewnił.

Przypomniał, że w Prokuraturze Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości pracuje zespół.

– To jest zespół składający się z kilku prokuratorów, bardzo doświadczonych, z wieloma sukcesami zawodowymi – podkreślił. – To nie są prokuratorzy ad hoc (…). Wiedzą na czym polega analiza materiału pod kątem stawianych zarzutów, m.in. pod kątem wykonywania takich czynności jak skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu

– dodał, zastrzegając, że nie chce wskazywać terminu w tej sprawie, by nie wywierać presji na prokuratorów.

Szef PK był też pytany, czy prokuratorzy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości korzystają z pomocy tzw. małych świadków koronnych.

– Zgromadzony materiał dowodowy to także osobowe źródła dowodowe. To nie jest jednoosobowe źródło dowodowe. To jest wieloosobowe źródło dowodowe. To nie są tylko podejrzani, są też świadkowie