W śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości postawiliśmy zarzuty pięciu osobom; dotyczą m.in. wypłaty ponad 66 mln zł podmiotowi, który nie spełniał wymogów formalnych, ani merytorycznych – poinformował w środę (27 marca) rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

– Materiał, który już mamy, pozwolił na postawienie zarzutów pięciu osobom. Tym osobom prokurator w dniu wczorajszym i dziś te zarzuty ogłosił. Jest to czterech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości i jeden przedstawiciel beneficjenta Fundacji Profeto

– powiedział prok. Nowak.

– W pewnej ogólności: trzech z tych czterech urzędników, w tym dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, była dyrektor, jak również dwóch specjalistów, członków komisji konkursowej, otrzymali zarzuty w związku z tym, iż doprowadzili do wypłaty środków pieniężnych w kwocie ponad 66 milionów podmiotowi, który nie spełniał wymogów formalnych, ani merytorycznych do otrzymania tych pieniędzy

– dodał.

Jak mówił, „działali jednocześnie wspólnie i w porozumieniu z Michałem O., który reprezentował ten podmiot”.

– Więc tutaj mieliśmy działania zarówno osoby, która się ubiegała o te pieniądze, jak i osób, które decydowały o przyznaniu tych pieniędzy wspólnie i w porozumieniu

– zaznaczył Nowak.

– Wszystko wskazuje na to, że tutaj motywacja miała charakter polityczny

– podkreślił.

Na polecenie prokuratorów Prokuratury Krajowej, prowadzących śledztwo dotyczącego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, we wtorek w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania, m.in. domu b. szefa MS Zbigniewa Ziobry. W sprawie zatrzymano łącznie pięć osób – czworo „byłych i obecnych” urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Michała O., beneficjenta funduszu.

Główny cel Funduszu Sprawiedliwości to, w założeniu, pomoc ofiarom przestępstw. NIK w 2021 r. zarzuciła, że w praktyce zatracił on charakter funduszu celowego, dublował wydatki wielu organów państwowych, a ponad 60 proc. środków trafiało na zadania inne niż bezpośrednia pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

Rzecznik PK: wniosek o areszt wobec trojga zatrzymanych ws. Funduszu Sprawiedliwości

Spośród pięciorga osób, którym postawiono zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, wobec trojga prokurator będzie wnioskował o tymczasowe aresztowanie – poinformował w środę Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

– Uzasadnieniem tych wniosków będzie obawa matactwa

– przekazał prok. Nowak.

Jak powiedział, wnioski te będą dotyczyły dwojga urzędników – dyrektora i zastępcy dyrektora z MS oraz beneficjenta Funduszu Sprawiedliwości.

Jednocześnie rzecznik prasowy PK przekazał, że „całość tego materiału, już dotychczas obszernego, uzupełnionego o bardzo obszerny materiał we wtorek i środę, będzie analizowana pod kątem uchylenia immunitetu politykom”.

Przedstawiając okoliczności sprawy prok. Nowak wskazał, że „w dokumentacji poświadczano nieprawdę, co do tego, że spełniono warunki formalne do uzyskania tych pieniędzy i to robili ci urzędnicy, jak również w sposób świadomy podwyższano ocenę dotyczącą kwestii merytorycznych w taki sposób, żeby na papierze ten podmiot spełniał te wymagania merytoryczne niezbędne do uzyskania tych pieniędzy”.

– Wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, jedna osoba złożyła wyjaśnienia, które de facto potwierdzają treść tych zarzutów

– powiedział prokurator.