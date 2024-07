Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował PAP, że prokuratura otrzymała z sądu postanowienie ws. Marcina Romanowskiego wraz z jego pisemnym uzasadnieniem. Zaznaczył, że termin na złożenie zażalenia biegnie już od momentu ogłoszenia postanowienia przez sąd.

Sąd wydał postanowienie we wtorek 16 lipca.

Rzecznik PK dodał, że „jednocześnie prokurator oczekuje na odpowiedź przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego RE na środowe zapytanie w sprawie zakresu obowiązywania immunitetu Marcina Romanowskiego”.

– Po analizie pisemnego uzasadnienia wtorkowego postanowienia i zapoznaniu się z ewentualną odpowiedzią przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego RE będą podejmowane dalsze decyzje, przede wszystkim co do wnoszenia zażalenia

Poseł klubu PiS, polityk Suwerennej Polski, b. wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski został w poniedziałek zatrzymany w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W Prokuraturze Krajowej usłyszał 11 zarzutów. Prokuratura wnioskowała o aresztowanie go na trzy miesiące.

We wtorek przed północą (16 lipca) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie zgodził się na aresztowanie. Jak przekazywały strony sąd nie odnosił się merytorycznie do postępowania, w którym zatrzymano Romanowskiego, a powodem decyzji sądu było uznanie, że Romanowski posiada immunitet jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Jak dodawała „wniosek taki wynikał przede wszystkim ze stwierdzonego braku związku stawianych zarzutów z wykonywaniem mandatu zastępcy przedstawiciela Zgromadzenia oraz z faktu uchylenia immunitetu przez parlament krajowy”.

– To stanowisko prawne prokuratora zostało potwierdzone przez dwie opinie nadesłane z Ministerstwa Sprawiedliwości

Poinformowała, że prokuratorzy zapoznali się z tłumaczeniem wtorkowego pisma przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Theodorosa Rousopoulosa.

We wtorek kopię listu do marszałka Sejmu, pod którym widnieje podpis Rousopoulosa, udostępnił adwokat Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski.

– napisano w opublikowanym liście.

Jak przekazała PK w środę prokurator krajowy Dariusz Korneluk zwrócił się do Rousopoulosa o wyrażenie stanowiska „w przedmiocie zakresu obowiązywania immunitetu Romanowskiego, przedstawiając jednocześnie okoliczności niniejszej sprawy, w tym charakter zarzutów – czas popełnienia czynów, brak związku z wykonywaniem mandatu oraz sytuację procesową – uchylenie immunitetu przez parlament krajowy”.

– W przypadku ustalenia, że immunitet ZPRE znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, prokurator wystąpi z odpowiednim wnioskiem do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Pisma do Rady Europy w tej sprawie zapowiedział też w czwartek mec. Lewandowski.

– Naprawdę nie wiem, kto politykom koalicji rządzącej doradza w kwestii komunikacyjnej, ale wszystkie zebrane przez obronę posła Romanowskiego wpisy w mediach społecznościowych na temat jego sprawy – po ich przetłumaczeniu – trafią z pismem do wszystkich organów Rady Europy, aby wykazać polityczne motywy zarzutów stawianych panu posłowi

– napisał adwokat na platformie X.

Dodał, że do pism zostanie m.in. dołączony dokument, z którego – zdaniem obrony – wynika, że minister sprawiedliwości wiedział o chroniącym Romanowskiego immunitecie i w piątek „sam przekazał prokuraturze opinie prawne podważające ten immunitet, pozyskane na zlecenie politycznego organu jakim jest Ministerstwo Sprawiedliwości”. W piśmie zostaną też zawarte – jak to określił mec. Lewandowski – „obszerne wyjaśnienia bezprawnej +wymiany+” prokuratora krajowego przez większość rządową i ministra sprawiedliwości „w celu rozprawiania się z politykami obecnej opozycji”.

– Skoro Prokuratura Krajowa chce występować do organów Rady Europy, to dobrze byłoby, aby pokazać szeroki kontekst tego co od kilku miesięcy dzieje się w Polsce