List prezesa NBP Adama Glapińskiego do premiera Donalda Tuska został wysłany – poinformował w środę Narodowy Bank Polski. O liście do szefa rządu w celu zakończenia sporu Glapiński mówił w wywiadzie dla „FT”.

– W odpowiedzi na korespondencję pragniemy poinformować, że list do premiera Donalda Tuska został wysłany

– poinformował PAP w środę Narodowy Bank Polski.

Prezes NBP Adam Glapiński mówił o liście do premiera Donalda Tuska w poniedziałkowym „Financial Times”. Zapowiedział, że wystosuje list do szefa rządu w celu zakończenia coraz bardziej zaciekłego sporu, który – jak ostrzegł – szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Polski.

– Wyślę list do pana Tuska, aby powiedzieć, że jest tak wiele nieporozumień i tak wiele złych słów, które padły z obu stron, że myślę, że nadszedł czas, aby się spotkać i porozmawiać

– zaznaczył Glapiński.

Przedstawiciele zarządu NBP mówili we wtorek na konferencji prasowej, że nie będą zdradzać treści listu do momentu, aż dotrze on do adresata.

We wtorek 191 posłów koalicji rządzącej złożyło wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Zarzucono w nim prezesowi NBP naruszenie Konstytucji RP i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez „należytego upoważnienia” od Rady Polityki Pieniężnej i poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP.