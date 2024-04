W szkole podstawowej w Gościkowie w gminie Świebodzin na przerwach panuje spokój.

Nie ma wrzasków, popychania się, bezcelowego biegania. Jest tym samym bezpieczniej. – Nasze dzieci na przerwach robią to, co lubią. Jeśli chcą to tańczą, malują, albo bawią się w teatrzyk – tłumaczy Elżbieta Orzechowska, nauczycielka w szkole w Gościkowie.

Oczywiście na przerwach dostępne są też piłki, czy rakietki do tenisa. Duży, ogrodzony teren wokół szkoły zapewnia bezpieczeństwo uczniów w Gościkowie.