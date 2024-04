Została podpisana umowa z wykonawcą na prace projektowe i roboty budowlane na kolejowym odcinku z Lubska do Bieniowa. Do miasta wrócą dawne połączenia. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Kolej Plus.

Ocenia się, że około 25 tysięcy mieszkańców z miejscowości zlokalizowanych wzdłuż trasy kolejowej numer 275 ponownie będzie mieć możliwość podróży koleją. – To bardzo dobra informacja dla regionu. Po blisko trzydziestu latach wracamy na tory – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Oprócz przywrócenia tych zrujnowanych torowisk do użytku chcemy również wskrzesić nasz dworzec kolejowy – mówi włodarz gminy:

Dodajmy, że prace na odcinku linii kolejowej numer 275 pozwolą na uruchomienie przejazdów pociągów spalinowych z prędkością co najmniej 80 kilometrów na godzinę.