W najnowszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Koalicja Obywatelska znajduje się na pierwszym miejscu przed PiS. Ale partia Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje poparcie i nadal ma 30 proc. – czytamy w środowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

– W nowym badaniu poparcia do Sejmu IBRiS dla +Rzeczpospolitej+ z 22–23 marca tego roku (metoda CATI, próba: 1067 osób) Koalicja Obywatelska może liczyć na 31,9 proc. To wynik tylko nieznacznie gorszy niż ten sprzed miesiąca, gdy KO miała 32,6 proc. To spadek o 0,7 pkt proc.