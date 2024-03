Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów Wlkp. przegrały we własnej hali z KGHM BC Polkowice 79:83, w drugim meczu finałowym Orlen Basket Ligi Kobiet.

Jeśli chcemy wygrać z zespołem z Polkowic musimy przez cały mecz grać agresywnie i w obronie i w ataku, mówiła przed meczem Wiktoria Kuczyńska. I tak właśnie gorzowskie koszykarki zagrały. W pierwszym meczu polkowiczanki aż 15 razy trafiły za trzy punkty i w Arenie Gorzów także starały się trafiać zza linii 6,75 m. Jednak tym razem nie były już tak skuteczne jak we własnej hali, choć w pierwszej połowie 7 razy trafiły z daleka, ale tym razem miały na to aż 21 prób. Z kolei miejscowe wykonały tylko 10 rzutów dystansowych, ale 6 z nich było skutecznych i po 20 minutach miejscowe prowadziły 50:38.

W trzeciej kwarcie koszykarki z Polkowic, choć wydawało się to niemożliwe, zagrały jeszcze bardziej agresywnie w obronie i powoli, ale systematycznie odrabiały straty by po trafieniu Weroniki Gajdy na 4 minuty przed końcem tej kwarty doprowadzić do remisu 54:54.

W czwartej kwarcie polkowiczanki konsekwentnie realizowały taktykę z trzeciej i pod koniec prowadziły nawet 6 punktami. Miejscowe zbliżyły się na jeden punkt, ale nie udało się już wyjść na prowadzenie i mistrzostwo dla Polkowic, a srebro dla koszykarek KS AZS AJP.