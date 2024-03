Czy jest szansa na łącznicę kolejową w Kostrzynie? O potrzebie jej budowy mówi się od wielu lat. Kilka dni temu doszło do kolejnego spotkania w tej sprawie.

Łącznica byłaby doskonałym rozwiązaniem, bo umożliwiłaby skomunikowanie Gorzowa ze Szczecinem.

Członek zarządu województwa lubuskiego Grzegorz Potęga zaznacza jednak, że na inwestycje kolejowe potrzeba dużo pieniędzy. Łącznicy w Kostrzynie nie da się wybudować bez środków ministerialnych.

Z szacunków PKP wynika, że łącznica w Kostrzynie skróciłaby czas przejazdu z Gorzowa do Szczecina o prawie pół godziny. Obecnie pasażerowie muszą korzystać z przesiadek, bo trasy do Gorzowa i do Szczecina położone są w Kostrzynie na różnych poziomach.