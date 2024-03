Uroczyste pożegnanie 250 żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, którzy do końca marca wyjadą do Libanu, odbyło się w piątek (8 marca) w Sulęcinie. Żołnierze będą tam dbali o bezpieczeństwo lokalnej społeczności – powiedziała PAP oficer prasowa 17. WBZ kpt. Anna Dominiak.

Żołnierzy IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL, którzy wkrótce wyjadą do Libanu, żegnały na piątkowej (8 marca) uroczystości na placu Czarnieckiego w Sulęcinie m.in. rodziny i znajomi.

Na misję do Libanu wyjedzie 250 polskich żołnierzy. To m.in. kontyngent zmotoryzowany, jednostka logistyczna oraz żołnierze wyszkoleni w kontaktach z lokalną społecznością i wojskiem.

– Do Libanu trafią żołnierze różnych specjalizacji

– podkreśliła w rozmowie z PAP kpt. Anna Dominiak.

Jak zaznaczyła, „głównym zadaniem żołnierzy będzie ochrona lokalnej społeczności”.

Od pół roku polscy oraz węgierscy żołnierze tworzą IX zmianę PKW UNIFIL. Przeszli intensywne szkolenie, żeby jak najlepiej przygotować się do trudnej misji w Libanie.

– Nasi żołnierze będą brać udział w patrolach. Największe zagrożenie na miejscu dotyczy tak zwanych stref zapalnych. Żołnierze muszą mieć oczy dookoła głowy i zachowywać szczególną ostrożność

– wskazywała kpt. Dominiak.

Dla żołnierzy 17. WBZ będzie to już druga z kolei zmiana w Libanie. Do tej pory zmotoryzowani wielokrotnie brali udział w misjach zagranicznych w Iraku, Afganistanie czy też na Bałkanach. Ponadto w ramach współpracy w NATO cyklicznie wyjeżdżali do Rumunii.