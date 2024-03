Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze rozpoczęła nabór prac do 26. edycji Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. W tym roku tematem przewodnim jest OLIMPIADA.

Jak podkreśla Żaneta Cierach, wicedyrektor Biblioteki Norwida, w tegorocznym regulaminie konkursu zaszły pewne zmiany:

Biblioteka otrzymała w darze 766 oryginalnych rysunków wrocławskiego rysownika Czesława Przęzaka.

– To wspaniały dar. Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie do nas trafiła spuścizna tego artysty – mówi Maria Radziszewska, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych WiMBP w Zielonej Górze, sekretarz jury konkursu:

– Zawsze marzyłem o tym, aby w Zielonej Górze powstała galeria rysunków satyrycznych – podkreśla Ryszard Błażyński, prezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA, współorganizatora konkursu:

Każdego roku prace konkursowe trafiają na specjalnie przygotowaną wystawę. Zeszłoroczne rysunki już od kwietnia będzie można podziwiać w Muzeum Karykatury w Warszawie.