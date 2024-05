Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali z włoskim Itasem Trentino 0:3 (20:25, 22:25, 21:25) w finale Ligi Mistrzów rozegranym w tureckiej Antalyi.

Finał Ligi Mistrzów: Jastrzębskie Węgiel – Itas Trentino 0:3 (20:25, 22:25, 21:25)

Jastrzębski Węgiel: Benjamin Toniutti, Norbert Huber, Tomasz Fornal, Jean Patry, Jurij Gladyr, Rafał Szymura – Jakub Popiwczak (libero) oraz Ryan Sclater, Moustapha M’Baye, Jarosław Maciończyk.

Itas: Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Marko Podrascanin, Daniele Lavia, Kamil Rychlicki, Jan Kozamernik – Gabriele Laurenzano (libero) oraz Domenico Pace.

Jastrzębianie, po obronie mistrzostwa Polski, zagrali w drugim z rzędu finale LM. Rok wcześniej w Turynie zespół trenera Marcelo Mendeza musiał uznać wyższość kędzierzyńskiej Zaksy (2:3), w niedzielne popołudnie zdecydowanie lepsi okazali się Włosi.

Itas zakończył sezon ligi włoskiej na czwartym – mocno niesatysfakcjonującym – miejscu. Triumf w europejskich rozgrywkach pozwalał im zamknąć sezon pozytywnie.

Do składu włoskiej ekipy wrócili po kontuzjach rozgrywający Sbertoli i przyjmujący Daniele Lavia.

W pierwszym secie mistrzowie Polski cały czas musieli odrabiać straty. Rywale, podbijający „przypadkowe” piłki, prowadzili 7:4, 17:13, a po dotknięciu siatki przez Jurija Gladyra – 23:18. Tę część zakończył atakiem trudny do zatrzymania Alessandro Michieletto.

Po zmianie stron jastrzębianie zdobyli trzy punkty z rzędu, na co szkoleniowiec Itasu Fabio Soli zareagował prośbą o przerwę. Jego zespół szybko „wrócił do gry”. Włosi lepiej bronili, rzadziej się mylili, co pozwoliło im wypracować bezpieczną przewagę 22:18. W końcówce „asem” przedłużył nadzieje polskich kibiców zgromadzonych w hali Tomasz Fornal, a po chwili Michieletto zamknął seta.

Drużyna Itasu w trzecim sezonie czasami traciła kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Tak było przy punktowych zagrywkach Gladyra, Benjamina Toniuttiego, czy atakach bardzo aktywnego Fornala, który dał jastrzębianom prowadzenie 19:18. Potem jednak polski zespół popełnił kilka błędów, w końcówce sędziowie nie pozwolili trenerowi Mendezowi na analizę wideo, uznając jego prośbę za spóźnioną. Po zablokowaniu ataku Rafała Szymury siatkarze z Trydentu mogli się cieszyć czwartego w historii triumfu w Lidze Mistrzów.

Sukcesy polskich klubów siatkarskich w europejskich pucharach

Polskie zespoły wywalczyły w tym sezonie dwa europejskie trofea. Asseco Resovia Rzeszów została pierwszym męskim klubem, który zdobył Puchar CEV, drugi rangą na Starym Kontynencie, a Projekt Warszawa wygrał Puchar Challenge.

Stołeczni siatkarze zostali drugą drużyną, która zdobyła najniższe rangą trofeum. W 2012 roku dokonał tego Tytan AZS Częstochowa, który w finale pokonał… ekipę z Warszawy, ale pod szyldem AZS Politechnika.

Najbardziej utytułowanym polski zespołem w europejskich pucharach pozostaje Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle, która w trzech poprzednich sezonach triumfowała w Lidze Mistrzów, w tym w minionej edycji w pierwszym w historii polskim finale, pokonując drużynę z Jastrzębia-Zdroju. W obecnych rozgrywkach kędzierzynianie odpadli w barażu o ćwierćfinał.

Wcześniej, w 2003 roku, jeszcze jako Mostostal-Azoty, klub ten zajął trzecie miejsce w turnieju Final Four. W przeszłości jeszcze trzykrotnie był w najlepszej czwórce LM – tuż za podium znalazł się w 2002, 2013 i 2018 roku.

W Lidze Mistrzów dwukrotnie polskie drużyny uplasowały się na drugiej pozycji – w sezonie 2011/12 zajęła ją PGE Skra Bełchatów, a trzy lata później Asseco Resovia. Rzeszowianie w sezonie 1972/73 przegrali też finał poprzednika LM – Pucharu Europy Mistrzów Krajowych.

W najbardziej prestiżowych zmaganiach zwyciężyli także zawodnicy Płomienia Milowice – najlepszą drużyną Starego Kontynentu zostali w sezonie 1977/78.

Sukcesy polskich drużyn w europejskich pucharach: