W ostatnim meczu rozgrywanego w Zielonej Górze turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski U15 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra pokonał Enea Basket Poznań 97:88.

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana – toczyła się w niej walka kosz za kosz i żadna z ekip nie mogła zbudować większej przewagi. Na półmetku spotkania był remis 43:43.

Po przerwie zespół z Poznania zaczął grać nieco lepiej, utrzymując najwyższą dotąd, pięciopunktową różnicę. Podrażniło to zielonogórzan, którzy w połowie trzeciej kwarty błyskawicznie odrobili straty, po czym równie szybko zbudowali dwucyfrową przewagę. Była ona kluczem do wygranej SKM-u, który z kompletem zwycięstw awansował do finału Mistrzostw Polski.

Oprócz SKM-u z „zielonogórskiej” grupy półfinałowej awansowała również Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań, która zajęła drugie miejsce. Trzecia była Enea Basket, a ostatnia – Korona Kraków.