Premier: to jest nieprawda, że policja rzucała w protestujących rolników kamieniami czy kostką brukową

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będzie miał ważny komunikat dot. Zielonego Ładu, m.in. w sprawie przepisów dotyczących ugorowania. Zaznaczył, że nie umówił się na negocjacje z rolnikami, tylko poinformuje ich o podjętych działaniach.

Tusk w czwartek (7 marca) na konferencji prasowej przed wylotem do Rumunii na kongres Europejskiej Partii Ludowej (EPL), wyraził przekonanie, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będzie miał „coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład, m.in. przepisy dotyczące ugorowania”.

– Bardzo mi zależy na tym, żeby „dowieźć” do końca to, co jest możliwe z Zielonym Ładem