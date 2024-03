Spotykają się przez pięć dni w tygodniu. Spędzają razem czas wykonując wspólnie prace. Żagańscy seniorzy z Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej tym razem tworzyli wielkanocne ozdoby.

Prowadząca grupę opiekunka za każdym razem inspiruje mieszkanki i mieszkańców Żagania do ćwiczeń manualnych i kreatywności. Jest to również dla nich ważne miejsce spotkań i bycia wśród innych. Podczas integracyjnych dni oprócz zajęć rękodzielniczych spędzają czas na rozmowach przy kawałku ciasta i herbacie. Jak sami mówią każde wyjście do ich drugiego domu jest jak święto. – Szykujemy się od rana, jak kiedyś do pracy – mówią seniorki: