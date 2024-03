Wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę (3 marca), że w tym tygodniu rozpocznie się w parlamencie procedura dotycząca zmiany rozdziału konstytucji w obszarze Trybunału Konstytucyjnego.

W rozmowie z dziennikarzami w Krakowie Kosiniak-Kamysz potwierdził, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będą procedowane projekty dotyczące Trybunału Konstytucyjnego.

– Tutaj mamy już pewność – te projekty dotyczące uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego; ustawa o KRS-ie już wpłynęła; jest potrzebna jeszcze ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i zmiany w Konstytucji – oczywiście tutaj procedura trwa dłużej, ale też ta procedura będzie w tym tygodniu rozpoczęta w parlamencie – powiedział wicepremier. – Rozpocznie się procedura dotycząca zmiany rozdziału Konstytucji w obszarze Trybunału Konstytucyjnego

– zapewnił.

W sobotę szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk zapowiedział w radiowej Trójce, że w poniedziałek lub wtorek w parlamencie zostanie zaprezentowany „kompleksowy pakiet rozwiązań” ws. zmian w TK: sejmowa uchwała wskazująca wadliwość działania TK, ustawy „horyzontalne” regulujące funkcjonowanie TK w przyszłości oraz projekt zmiany w konstytucji. Wyraził nadzieję, że uchwała „otwierająca szereg działań” będzie procedowana w Sejmie w środę. Dopytywany, czy w znajdzie się w niej „apel, wezwanie do instytucji państwowych”, by nie stosowały się do wyroków TK, które będą wydawane po jej przyjęciu, odparł:

– Chcielibyśmy, aby Sejm zajął swoje stanowisko w tej uchwale, właśnie jeśli chodzi o reagowanie instytucji publicznych na to, co z TK wychodzi i będzie wychodziło, zwracanie uwagi na to, by kierowały się roztropnością, jeśli chodzi o stosowanie tych wyroków, czy też rozmaitych zabezpieczeń, które są wydawane – wydaje się – na polityczne prośby.

W ostatni czwartek wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek powiedział w Radiu Wrocław, że ma nadzieję, iż w przyszłym tygodniu, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zostanie zaprezentowany „trójpak” dotyczący Trybunału Konstytucyjnego – projekty uchwały, ustawy i zmian w konstytucji. Jak ujawnił wówczas, uchwała dotycząca TK nazwie „wszystkie nieprawidłowości”, które miały miejsce w TK.

– Poczynając od nazywania rzeczy po imieniu, typu mamy „dublerów” w TK, po wydawane przez TK wyroki, które są obarczone wadą prawną właśnie z uwagi na udział „dublerów” w ich wydawaniu, po manipulowanie składami i absolutnie działanie niezgodnie z regulaminem czy przepisami, które regulują działanie TK samej pani (Julii) Przyłębskiej. Zatem tych nieprawidłowości jest bardzo wiele i sprzątania będzie jeszcze więcej

– powiedział Śmiszek.

Chodzi o wybranych do TK w grudniu 2015 r. przez Sejm VIII kadencji: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego w miejsce sędziów, których kadencja wygasła w TK w listopadzie 2015 r. Wcześniej Sejm VII kadencji wybrał już na te miejsca innych sędziów, a wybór ten TK uznał za zgodny z konstytucją. Jednak prezydent wcześniej zaprzysiągł sędziów Ciocha, Morawskiego i Muszyńskiego.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 6-8 marca. Na razie w porządku obrad Izby znajduje się m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Posłowie mają też m.in. wysłuchać informacji prezes TK „o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej”.