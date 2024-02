Czwartek (29 lutego) to ostatni dzień, by producenci kukurydzy w związku z inwazją Rosji na Ukrainę mogli złożyć wnioski o dopłaty do tego rodzaju zboża. Tego dnia dłużej będą też czynne biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Budżet programu dopłat to 1 mld zł, a wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej: 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego; 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego; 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

ARiMR tłumaczyła, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Wnioski o wsparcie można składać bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, drogą listowną za pośrednictwem Poczty Polskiej, przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel (na stronie gov.pl). Agencja informowała, że w środę biura powiatowe będą czynne od godz. 07.00 do 22 lub do ostatniego interesanta.

Agencja informowała, że do poniedziałku rolnicy złożyli 64,5 tys. wniosków o dopłaty do kukurydzy.

Więcej informacji oraz wniosek o pomoc znajdziecie na stronie >>www.gov.pl/<<.