Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła trzy konkursy dla rolników na rok 2024. Dwa kierowane są do dzieci i młodzieży, a jeden do właścicieli gospodarstw.

Hasłem tegorocznych konkursów jest ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie mamy”.

Konkurs dla dzieci na rymowankę

V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” jest adresowany dla dzieci urodzonych w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, maks. 30), popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych przy wykorzystaniu treści i przekazu kampanii prewencyjnych KRUS:

„Rola rolnika, by upadku unikał”,

„Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”,

„Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”,

„Rolniku, nie daj się kleszczom!”,

„Kości i stawy też rolnika sprawy”,

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”,

odbywających się w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Przy tworzeniu konkursowych rymowanek dzieci powinny pamiętać o wykorzystaniu przynajmniej sześciu słów, spośród: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 22.03.2024 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres oddziału regionalnego KRUS, w którym ubezpieczeniu podlega rodzic/ opiekun prawny dziecka.

– Zależy nam na promocji zdrowego trybu życia i dobrych warunków do pracy

– mówi Bożena Ronowicz, dyrektor zielonogórskiego oddziału KRUS:

Autorzy 3 najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, a ich rymowanki zostaną poddane ocenie na etapie centralnym.

Z 48 rymowanek, które wejdą do finału Konkursu, Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych. Dla autorów tych prac przewidziano nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto.

Gala podsumowująca konkurs zaplanowana jest na czerwiec 2024 roku.

Więcej informacji na temat konkursu oraz regulamin można uzyskać stronie >>www.gov.pl/<<.

Dane kontaktowe znajdziecie na stronie >>gov.pl/<<.

Konkurs plastyczny dla dzieci

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Jak podkreśla dyrektor, drugi konkurs skierowany jest do uczniów wiejskich szkół, urodzonych w latach 2009-2018:

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu:

„Rola rolnika, by upadku unikał”,

„Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”,

„Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”,

„Rolniku, nie daj się kleszczom!”,

„Kości i stawy też rolnika sprawy”,

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału). Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS oraz stronie >>www.gov.pl/<<.

Dane kontaktowe znajdziecie na stronie >>gov.pl/<<.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty

Trzeci konkurs jest dla rolników ubezpieczonych w KRUS-ie. Właściciele gospodarstw rolnych mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe.

W zeszłym roku Weronika i Sebastian Błachowie z Bożnowa w gminie Żagań, zajęli na etapie ogólnopolskim w tym konkursie 3. miejsce.

– To najwyżej nagrodzone lubuskie gospodarstwo w historii – podkreśla Bożena Ronowicz:

Zarówno lubuscy rolnicy jak i ich dzieci wielokrotnie byli wyróżniani lub nagradzani w konkursach organizowanych przez KRUS w poprzednich latach.

Więcej na temat konkursu oraz jego regulamin są dostępne na stronie >>gov.pl/<<.

