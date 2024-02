Londyński dom Freddiego Mercury’ego – dawnego wokalisty zespołu Queen – został we wtorek wystawiony na sprzedaż. Jak przekazała agencja nieruchomości Knight Frank, jego właścicielka, partnerka, a później przyjaciółka Mercury’ego Mary Austin oczekuje ofert przekraczających 30 mln funtów.

Znajdującą się w londyńskiej dzielnicy Kensington, zbudowaną w 1907 r. w stylu neogeorgiańskim posiadłość Garden Lodge Mercury kupił w 1980 r. za ok. 500 tys. funtów, a potem przez kilka lat ją przebudowywał, uwzględniając własne potrzeby. Wewnątrz domu znajduje się m.in. podwójnej wysokości jadalnia, w pełni lustrzana garderoba, bar, biblioteka, a na zewnątrz – ogród w stylu japońskim.

Mercury, który nazywał tę posiadłość „swoim wiejskim domem w centrum Londynu”, mieszkał w niej aż do śmierci w 1991 r. Po śmierci pozostawił go, wraz z resztą majątku Mary Austin, z którą był związany do 1976 r. i która po ich rozstaniu pozostała jego bliską przyjaciółką. Austin mieszkała w tym domu przez 30 lat po śmierci Mercury’ego i jak podkreśliła agencja Knight Frank, utrzymywała go w dużej mierze w takim stanie, w jakim został jej przekazany.

W zeszłym roku zdecydowała się jednak sprzedać na aukcji w Sotheby’s 1500 przedmiotów, które się w nim znajdowały, w tym kostiumy sceniczne Mercury’ego, odręcznie napisane teksty piosenek Queen i zielone drzwi prowadzące do ogrodu, pokryte od strony ulicy napisami pozostawionymi przez fanów zespołu. Część z dochodów z aukcji przekazała na cele charytatywne. Teraz uznała, że czas, aby w domu zamieszkał ktoś inny.

Jak poinformowano, potencjalni nabywcy przed umówieniem się na obejrzenie nieruchomości zostaną sprawdzeni, aby upewnić się, że mają fundusze na zakup.