Zgromadzeni na pl. Defilad protestujący rolnicy ruszyli ulicami stolicy w kierunku Sejmu. Przed wymarszem protestujący odśpiewali hymn. Wcześniej odpalali petardy, używali syren, rozpalili też kilka niewielkich ognisk z ubrań ochronnych.

We wtorek (27 lutego) przed południem rozpoczął się protest rolników w Warszawie; w centrum miasta spodziewane są duże utrudnienia w ruchu.

Protestujący skandują „chłopi razem”, niosą transparenty, m.in. „My rolnicy – wolni Polacy zielonemu szaleństwu mówimy stop”, „Ja nie przetrwam Zielonego Ładu”, „Rolnik żywi, rolnik broni i głupotą tą przegoni”.

Przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski otwierając protest podkreślał, że wraz z rolnikami do stolicy przyjechali też górnicy ze związku zawodowego „Sierpień 80”, przewoźnicy samochodowi i „ruchów oddolnych”. Organizatorzy zaapelowali o nie używanie materiałów pirotechnicznych.

– To że tu jesteśmy, to nie jest sukces, tylko porażka rządzących

– mówił przed wymarszem jeden z liderów protestów Szczepan Wójcik.

– Jako polscy rolnicy współpracujemy z bardzo wieloma krajami Unii Europejskiej. Są z nami dzisiaj przedstawiciele naszych kolegów rolników z Niemiec oraz z Bułgarii. Jak będzie potrzeba, jak nas do tego zmuszą rządzący, w Brukseli czy w Polsce, zablokujemy całą Europę

– oświadczył przed rozpoczęciem marszu Wójcik.

– Koledzy, koleżanki! Dziękuję za to, że jesteście dzisiaj tak licznie. Myślę, że my razem, wszyscy, zwyciężymy, żeby rolnictwo w Polsce było, żeby nasze dzieci miały przyszłość, żebyśmy my mieli przyszłość. I oczekujemy od rządu, od polityków podjęcia stosownych decyzji, które będą nas chronić i ochronią przed wszystkimi kłopotami, które mamy. Życzę wam wszystkim Szczęść Boże!