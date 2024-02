W Paryżu odbywa się spotkanie ws. wsparcia dla Ukrainy z udziałem głów państw, szefów rządów i ministrów z 28 krajów. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. „Będziemy rozmawiali o sytuacji na Ukrainie i o bezpieczeństwie w naszej części Europy” – zapowiedział prezydent Andrzej Duda w poniedziałek (26 lutego), przed wylotem na spotkanie przywódców zagranicznych w Paryżu. Podkreślił, że rozmowy będą dotyczyć wsparcia dla Ukrainy i działań podejmowanych przez Rosję.

Jest konieczna “mobilizacja” sojuszników Ukrainy i “wymaga ona twardych decyzji”, aby zwiększyć wsparcie dla Kijowa – oświadczył w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron na otwarciu w Paryżu międzynarodowej konferencji na temat pomocy dla Ukrainy.

– Widzimy, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, utwardzenie się Rosji”, czego dowodem jest śmierć lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego

– powiedział Macron.

– Na froncie ukraińskim sytuacja jest coraz trudniejsza i wiemy, że Rosja szykuje się do nowych ataków, przede wszystkim, aby zaskoczyć ukraińską opinię publiczną

– ostrzegł przemawiając w obecności przedstawicieli 28 krajów, głównie europejskich.

Prezydent Duda w Paryżu

W drugą rocznicę inwazji rosyjskiej na Ukrainę prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił przywódców, by rozmawiać o wzmocnieniu współpracy na rzecz wsparcia dla Kijowa.

Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. O godz. 17 prezydent Polski przybył do Pałacu Elizejskiego, gdzie został przywitany przez Emmanuela Macrona.

W spotkaniu uczestniczą także m.in. prezydent Finlandii Sauli Niinisto, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, prezydent Litwy Gitanas Nauseda, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, kanclerz Austrii Karl Nehammer, premier Słowacji Robert Fico, premier Holandii Mark Rutte, premier Estonii Kaja Kallas, premier Czech Petr Fiala, premier Hiszpanii Pedro Sanchez i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Cameron.

Stany Zjednoczone reprezentuje zastępca sekretarza stanu USA do spraw europejskich i euroazjatyckich James O’Brien, a Kanadę minister obrony William Blair.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Prezydent @AndrzejDuda bierze udział w spotkaniu głów państw i szefów rządów, by omówić sytuację na Ukrainie oraz sprawy bezpieczeństwa w naszej części Europy. Spotkanie odbywa się na zaproszenie Prezydenta Francji @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/Or18ejaJUa — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 26, 2024

„Część szerszego planu”

– Będziemy rozmawiali o sytuacji na Ukrainie, także o bezpieczeństwie w naszej części Europy, o sytuacji bezpieczeństwa w ogóle. A więc bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Mówiłem wielokrotnie, że to jest w tej chwili mój priorytet, i to będzie dzisiaj temat, który będziemy szczegółowo omawiali

– powiedział przed wylotem Andrzej Duda.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Prezydent @AndrzejDuda: W Paryżu będziemy rozmawiali o sytuacji na Ukrainie i o bezpieczeństwie w naszej części Europy. Rozmowy będą dotyczyły form wsparcia dla Ukrainy, działań, jakie podejmuje Rosja, kolejnych elementów odpowiedzi, jakie powinny zostać Rosji udzielone, i… pic.twitter.com/DYSLaeh47S — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 26, 2024

Wypowiedź Prezydenta Andrzeja Dudy przed wizytą w Paryżu. pic.twitter.com/72xd9CFiFr — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 26, 2024

Przekazał, że rozmowy będą dotyczyły form wsparcia dla Ukrainy, działań, jakie podejmuje Rosja, kolejnych elementów odpowiedzi, jakie powinny zostać Rosji udzielone, i sposoby umocnienia bezpieczeństwa w naszej części Europy wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zaznaczył, że omawiane będą między innymi dalsze plany w zakresie wsparcia Ukrainy jako „część szerszego planu, który zbliża nas do szczytu NATO w Waszyngtonie”.

Polskie ćwiczenia wojskowe

Prezydent przypomniał, że w poniedziałek rozpoczynają się polskie ćwiczenie wojskowe pod kryptonimem Dragon-24, będące częścią wielkich manewrów NATO Steadfast Defender-24. Podkreślił, że mają one przygotować do zapewnienia bezpieczeństwa naszej części Europy i ewentualnej odpowiedzi, gdyby zaistniała potrzeba obrony granic NATO.

– W przyszłym tygodniu spodziewamy się także gości z zagranicy, będzie tzw. VIP day, to będzie kolejne wydarzenie bardziej można powiedzieć praktyczne niż wojskowe czy polityczne

– zaznaczył.

W czwartkowym wywiadzie dla Polsat News i Interii prezydent Andrzej Duda powiedział, że prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił w trybie ad hoc szereg przywódców europejskich, by porozmawiać na temat nowych propozycji rozwiązań i pomocy dla Ukrainy.

W sobotę, 24 lutego, minęła druga rocznica rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. W rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło ponad 10 tys. cywilów, co najmniej dwa razy tylu zostało rannych, a kilkanaście milionów Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki. Według danych amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu straty po stronie rosyjskiej wynoszą 300-350 tys. zabitych i rannych żołnierzy, a po stronie ukraińskiej co najmniej 200 tys., jednak nie da się precyzyjnie określić liczby ofiar wojskowych.

Prezydent Duda: Jest niebezpieczeństwo ataku rosyjskiego

Przywódca Francji powitał w Paryżu polskiego prezydenta około godziny 17.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Prezydent @AndrzejDuda jest już w Paryżu. Za chwilę rozmowy o bezpieczeństwie. pic.twitter.com/wlUm0PXCPP — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 26, 2024

Andrzej Duda udzielił także wywiadu francuskiej telewizji RCI.

– Jest niebezpieczeństwo potencjalnego ataku rosyjskiego, czy to na państwa bałtyckie, czy na Polskę, czy inne państwo, które znajduje się na wschodniej flance NATO. Pytanie jest o to, co my możemy zrobić, żeby tak się nie stało. To jest zasadnicze pytanie, które dziś musi zadać sobie każdy

– mówił prezydent RP w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Dalsza część tekstu pod tweetem