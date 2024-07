Kolejna grupa polskich sportowców złożyła w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie ślubowanie przed igrzyskami w Paryżu. W poniedziałek uroczyste „ślubuję” wypowiedzieli pływacy, judocy, wioślarze, bokserzy, kolarze, koszykarze 3×3 i tenisiści stołowi.

W obecności m.in. wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, przedstawicieli kancelarii prezydenta i polskich związków sportowych zawodnikom wręczono nominacje olimpijskie, a następnie tekst ślubowania w ich imieniu odczytała judoczka Andżelika Szymańska.

Wcześniej życzenia sukcesu złożył sportowcom i trenerom Gawkowski, odczytano także list od prezydenta Andrzeja Dudy. Do tych życzeń dołożył się prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

– W sumie na igrzyskach olimpijskich zdobyliśmy 298 medali. Może na tej sali są ci, którzy zdobędą ten trzysetny? Będziemy mocno wam kibicować, trzymać kciuki i mamy nadzieję, że spełnicie własne marzenia

– powiedział Piesiewicz.

To druga grupa biało-czerwonych, która złożyła olimpijskie ślubowanie. W czwartek w tym samym miejscu zrobili to przedstawiciele m.in. lekkoatletyki, kolarstwa, pięcioboju nowoczesnego, zapasów czy kajakarstwa. We wtorek w PKOl ślubowanie złoży ostatnia grupa sportowców.

Ceremonię otwarcia igrzysk zaplanowano na 26 lipca, chociaż sportowa rywalizacja w rugby 7 i piłce nożnej rozpocznie się już dwa dni wcześniej. Zakończenie imprezy 11 sierpnia.