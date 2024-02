– podkreśliła.

Nowacka wskazywała, że plan reformy edukacji jest konsekwentnie realizowany. Jak zauważyła, zaczęto od podwyżek dla nauczycieli i ograniczenia zadań domowych. Zaznaczyła również, że przygotowywana jest już okrojona podstawa programowa na rok szkolny 2024/2025.

Minister edukacji przyjechała do Gliwic na zaproszenie Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, radnej i kandydatki Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta miasta.

– mówiła Kuczyńska-Budka.

Fundacja „Szkoła z Charakterem” prowadzi gliwicką szkołę od 2003 r. Od 2016 r. w budynku przy ul. Bałtyckiej 8. To placówka niepubliczna o charakterze społecznym, realizująca zajęcia na poziomie szkoły podstawowej i liceum. W „Szkole z Charakterem” prowadzony jest szereg projektów, takich jak „Śniadanie z Mistrzem”, czyli cykl rozmów z ludźmi nauki i kultury, np. Adamem Zagajewskim, Andrzejem Sewerynem czy Piotrem Kamińskim.

Pierwszy element reformy edukacji mamy już za sobą, a więc decyzję o podwyżkach dla nauczycieli. Drugi, gdy mówimy o gliwickich szkołach, to dobry stan techniczny samych budynków. A to, co może wprowadzić szkoły w XXI w., to relacje między uczniami i nauczycielami, zapewnienie uczniom możliwości nauki tych przedmiotów, tych umiejętności, które w XXI w. są niezwykle potrzebne. Mam na myśli dodatkowe zajęcia z robotyki czy języków obcych.