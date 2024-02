W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach trwa cykl spotkań z dziećmi odpoczywającymi od nauki. Tym razem były to warsztaty tworzenia z klocków LEGO.

Placówka zachęca do sięgania po książki poprzez zabawę. – Dbamy o to, aby dzieci mogły skorzystać z naszej oferty podczas ferii. To również czas na oswajanie się z widokiem półek książkowych – mówi prowadząca spotkanie Agnieszka Mikoś:

Sami konstruktorzy klockowych budowli podkreślają, że dobrze spędzają czas w bibliotece. – Tu po prostu jest fajnie. I bawimy się razem z kolegami – mówią dzieci:

Dodajmy, że była to ostatnia propozycja żarskiej książnicy w czas zimowych ferii.