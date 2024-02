Na czas ferii żarskie instytucje przygotowały dla dzieci i młodzieży wiele propozycji spędzenia wolnego czasu. Jedną z nich są zajęcia na strzelnicy miejskiej Ligi Obrony Kraju.

Spotkania odbywają się w obiekcie przy ulicy Czerwonego Krzyża w siedzibie LOK. – Zachęcamy do uczestnictwa dzieci w wieku od dziesięciu do siedemnastu lat. Jesteśmy do dyspozycji aż do przyszłego piątku – mówi Jakub Kowalczyk prezes stowarzyszenia:

Sami uczestnicy zajęć na strzelnicy podkreślają, że to dobrze spędzony czas. – Wiele się można nauczyć. Ważna jest tu koncentracja, ale i bezpieczeństwo – zaznaczają dzieci:

Dodajmy, że projekt sfinansowany został ze środków żarskiego magistratu.