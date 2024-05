AstroEnergy Warta Gorzów Wlkp. zremisowała przed swoją publicznością w meczu 31 kolejki spotkań gr. 3 III ligi z liderem rozgrywek Rekordem Bielsko-Biała 2:2.

Kiedy zespół walczący o utrzymanie się w rozgrywkach remisuje z liderem to z reguły jego piłkarze są zadowoleni z wyniku. Tym razem było inaczej, bo to gorzowianie mogą czuć spory niedosyt. Już w 3 minucie miejscowi, za sprawą Karola Gardzielewicza, zdobyli prowadzenie, a w 17 minucie na 2:0 podwyższył Dawid Ufir. Radość z prowadzenia trwała jednak krótko, bo już w 19 minucie, po błyskawicznym kontrataku kontaktowego gola zdobył najlepszy strzelec ligi Daniel Świderski. Gorzowianie, mimo korzystnego wyniku, nadal atakowali i w 22 minucie jeden z obrońców Rekordu wybił piłkę z linii bramkowej po strzale głową Łukasza Żeliszewskiego. Niestety, w 29 minucie Mateusz Kaczorowski zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym, a Daniel Świderski zamienił rzut karny na bramkę i było 2:2.

W drugiej połowie Warta nadal atakowała. Dwa razy blisko pokonania bramkarza gości był Krystian Rybicki, ale wynik się nie zmienił.