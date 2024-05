Już po raz 15 w Kołczynie w gminie Krzeszyce odbył się Międzynarodowy Bieg Olimpijski.

W tym roku na starcie biegu stanęło 855 uczestników, którzy mieli do pokonania dystans ok. 5 km. W tym roku trasa, w stosunku do poprzednich lat, została zmieniona. Pozostałe akcenty się nie zmieniły. Przez startem na maszt wciągnięta zostaje flaga z olimpijskimi pięcioma kołami i jest zapalany znicz. Nie zmieniło się także to, że na mecie nie prowadzi się żadnej klasyfikacji a nagrody losowane są wśród wszystkich, którzy przebiegną wyznaczony dystans.