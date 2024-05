Uzbrojony mężczyzna próbował podpalić synagogę w Rouen, mieście na zachodzie Francji, wcześnie rano w piątek. Sprawca został zabity przez policje – poinformował minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. Mężczyzna miał być uzbrojony w nóź i metalową pałkę – przekazała agencja AFP.

Mężczyzna, który próbował podpalić synagogę w Rouen, mieście na zachodzie Francji i został zabity przez policjanta, nie był obywatelem Francji; odmówiono mu zezwolenia na pobyt i podlegał nakazowi opuszczenia kraju – poinformował minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin.

Funkcjonariusze interweniowali po tym, gdy dostali zawiadomienie o dymie unoszącym się w okolicach synagogi – relacjonuje AFP, powołując się na źródła w policji.

– Mężczyzna był uzbrojony w nóż i metalową pałkę, gdy zbliżył się do policjantów, został zastrzelony

– przekazało agencji źródło zaznajomione ze sprawą.

BREAKING: A man armed with a knife tried to set a synagogue on fire in Rouen, France. When the police arrived he attacked them. They shot him dead. ???????? pic.twitter.com/MhoRP2nIO1 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 17, 2024

– W Rouen wcześnie rano policjanci zneutralizowali uzbrojonego mężczyznę, który nosił się z zamiarem podpalenia synagogi w mieście

– poinformował o zdarzeniu Darmanin w serwisie X.

Minister podziękował też funkcjonariuszom za szybką reakcję.

À Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville. Je les félicite pour leur réactivité et leur courage. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2024

À Rouen, je suis venu féliciter les sapeurs-pompiers et les policiers qui on fait leur travail courageusement : je décorerai ce jeune policier qui a neutralisé l’assaillant et qui a fait respecter la France et ses valeurs. pic.twitter.com/wSEgS4XjfT — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2024

Na incydent zareagował również przewodniczący francuskiego zgromadzenia Żydów Elie Korchia:

– W przeddzień szabatu, uzbrojony mężczyzna, który chciał podpalić (…) synagogę w Rouen, został zneutralizowany przez policjantów, którzy znajdowali się w pobliżu. Dziękuje siłom porządkowym za uniknięcie nowej antysemickiej tragedii w naszym kraju

– napisał Korchia na platformie X.

En cette veille de chabbat, un individu armé qui voulait mettre le feu à la synagogue consistoriale de Rouen a été neutralisé par les policiers, qui étaient à proximité. Merci à nos forces de l'ordre qui ont évité un nouveau drame antisémite dans notre pays. — Elie Korchia (@ElieKorchia) May 17, 2024

Mężczyzna, który zaatakował synagogę w Rouen był cudzoziemcem z nakazem wyjazdu

Szef MSW, który przyjechał do Rouen, powiedział, że sprawca ubiegał się o pobyt ze względu na konieczność leczenia. Otrzymał jednak odmowę i powinien był przy zatrzymaniu zostać umieszczony w ośrodku dla osób podlegających deportacji. Figurował w kartotece policyjnej, nie uznawano go za osobę stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Portal Franceinfo podał, że mężczyzna, 29-letni Algierczyk, od niespełna roku podlegał zobowiązaniu do opuszczenia kraju. Nie było ono jednak egzekwowane, ponieważ odwoływał się na drodze administracyjnej.

Darmanin określił atak na synagogę jako „akt antysemicki”. Jak zaznaczył minister, ten czyn został dokonany w miejscu kultu religijnego.

Liczba aktów o podłożu antysemickim wzrosła we Francji w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. do 366 – poinformował niedawno premier Gabriel Attal. Oznacza to trzykrotny wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku. Napięcia są związane z trwającą od jesieni 2023 roku wojną w Strefie Gazy pomiędzy Izraelem i palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas. Francja jest domem dla najliczniejszej w Europie populacji żydowskiej oraz muzułmańskiej.